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20:30, 18 августа 2023 года Продукцию орловского села оценили на всероссийском уровне В Свердловском районе выращивают культуры без химических удобрений.







Проекту "Органическое земледелие" порядка 20 лет. Десяток лет назад здесь начали заниматься переработкой сырья и производством собственной продукции.



Начали с хлеба, затем вырастили пшеницу и рожь. После стали культивировать овес и гречиху, наладили производство муки, овсяных хлопьев и зеленой гречки. Масло тоже свое - горчичное.



Авторскую технологию земледелия Владимир Ковакин – руководитель сельхозпредприятия – разрабатывал сам. Принцип работы следующий - после сева до уборки никакого вмешательства. На предприятии трудятся порядка 20 человек.





Татьяна Тимохина



