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19:45, 18 августа 2023 года

В Орле на "Титанике" идут масштабные работы

Здание преображается и внутри, и снаружи.



На долгострое, известном каждому орловцу, вовсю кипят работы. В разгаре этап демонтажных работ и усиления несущих конструкций. Наружные колонны усиливают монолитными обоймами.

На первом этаже задача выполнена уже на 50%, рабочие приступили к внутренним колоннам. На всех этажах демонтировали внутренние перегородки.

В сентябре рабочие начнут класть полы, устанавливать внутреннюю систему отопления, канализацию, водопровод и инженерные системы. На объекте трудятся порядка 100 человек. Стоимость только строительно-монтажных работ составила почти три миллиарда рублей. Их планируют завершить в 2024 году.

Новый корпус очень важен и нужен, потому что условия пребывания пациентов в областной больнице далеки от комфортных. Как отметил главный врач Орловской областной больницы, медики ждут новый корпус. В нем будут комфортные размеры палат и туалетов, а также душевые кабины и широкие проемы в дверях.

Для нас очень важно, что в этом корпусе будут предусмотрены условия для наших сотрудников, - отметил главврач Орловской областной больницы Вадим Мурадян.


Евгения Пьянова
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