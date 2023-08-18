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19:30, 18 августа 2023 года В поселке Знаменка Орловской области благоустроили дворы четырех домов Сумма контракта превысила восемь миллионов рублей.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Комплексный ремонт дворов на улице Гагарина в поселке Знаменка проходил в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Преобразились территории возле многоквартирных домов № 5, 8, 8а и 8б. Благоустройство проинспектировал глава региона Андрей Клычков.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", на проезжей части подрядчик уложил асфальт, а на пешеходных дорожках – тротуарную плитку. Также там появились скамейки и смонтировали освещение. Работы обошлись в 8,4 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



