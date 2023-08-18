В поселке Знаменка Орловской области благоустроили дворы четырех домов
Сумма контракта превысила восемь миллионов рублей.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Комплексный ремонт дворов на улице Гагарина в поселке Знаменка проходил в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Преобразились территории возле многоквартирных домов № 5, 8, 8а и 8б. Благоустройство проинспектировал глава региона Андрей Клычков.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", на проезжей части подрядчик уложил асфальт, а на пешеходных дорожках – тротуарную плитку. Также там появились скамейки и смонтировали освещение. Работы обошлись в 8,4 миллиона рублей.