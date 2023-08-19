В Орле 23 юным жителям региона вручили первые паспорта
Мероприятие приурочили к празднованию Дня Государственного флага РФ.
Фото: пресс-служба УМВД России по орловской области
Паспорта юные орловцы получили в Управлении по вопросам миграции. Поздравить их с важным событием пришли Уполномоченный по правам ребенка, сотрудники полиции, представители "Движения первых". По информации пресс-службы регионального УМВД, в торжественной обстановке первый юридический документ вручили 23 подросткам.
Кроме того, ребятам подарили Конституцию РФ и канцелярские принадлежности. Мероприятие закончилось концертной программой.