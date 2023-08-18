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21:00, 18 августа 2023 года Жителя Орла обвинили в покушении на убийство двух человек Уголовное дело расследуют в отношении 44-летнего жителя региона.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы возбудили уголовное дело на мужчину, который обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц. Предварительно установлено, что вечером 15 августа мужчина был пьян и находился в одной из квартир Орла. У него возник словесный конфликт с 36-летним мужчиной и 66-летней женщиной.



В результате потерпевшие получили удары ножом в грудь и живот. Орловцы остались живы, поскольку медики прибыли своевременно на место происшествия, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц. Орловца заключили под стражу.





Сергей Силаев



