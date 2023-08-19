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3:00, 19 августа 2023 года Капитальный ремонт затронет почти 400 домов на Орловщине Работы проведут в 2024-2026 годах.



Фото из архива

Постановлением регионального правительства утвержден краткосрочный план программы капремонта в многоквартирных домах на 2024-2026 годы. Жителей уже уведомили о планах.



Как рассказали в департаменте ЖКХ региона, всего работы планируют провести в 393 домах. Также конкретизирован список домов, в которых в 2024 году, отремонтируют крыши раньше сроков.



– В перечне 58 многоквартирных домов, расположенных на территории 19 муниципальных образований, принявших решение о необходимости досрочного ремонта кровель и подтвердивших свое решение документально. На эти цели планируется направить порядка 320 млн рублей, - уточнили в департаменте.





Сергей Силаев



