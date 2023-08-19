Правительство утвердило календарь выходных и праздников на 2024 год

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1:30, 19 августа 2023 года
Правительство утвердило календарь выходных и праздников на 2024 годПостановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: правительство РФ
Михаил Мишустин утвердил перенос выходных дней в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Российской Федерации.
В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря соответственно.
Кроме того, нерабочие дни перенесены:
• с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля,
• с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля,
• с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.
Сергей Силаев
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