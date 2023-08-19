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1:30, 19 августа 2023 года Правительство утвердило календарь выходных и праздников на 2024 год Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Фото: правительство РФ

Михаил Мишустин утвердил перенос выходных дней в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Российской Федерации.



В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря соответственно.



Кроме того, нерабочие дни перенесены:

• с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля,

• с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля,

• с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.



Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.



Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.







Сергей Силаев



