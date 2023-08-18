пятница 18.08.2023 23:15:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:00, 18 августа 2023 года

В Орле проверили работу маршрута №9

Ранее местные жители направили множество жалоб в администрацию города.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Сотрудники комитета по транспортному обслуживанию администрации Орла утром и вечером отслеживают работы перевозчика. Проводятся и выездные проверки.

Последнюю неделю орловцы жаловались на маршрут №9 и несколько маршрутов на Выгонку. Хождение автобусов проверили 17 августа.

– В Зареченском микрорайоне дежурили с 7.00 до 8.35, на ул. Кузнецова — с 6.45 до 8.25. Показатели в целом хорошие: средний интервал между единицами составляет 11-19 минут. Автобусы не переполнены, при этом людей на остановках не остается. Со стороны Северного района помогает и маршрут №34, который ходит каждые 5-7 минут, - цитирует пресс-служба мэрии начальника комитета по транспортному обслуживанию Алексея Шалиманова.

Как объяснил Шалиманов, в летнее время ситуация стабильно непростая. Водители уходят в отпуск, поэтому вместо 12 автобусов в рейс выходило 10 единиц. Накануне работали 11 автобусов, теперь на маршруте 12 машин.

Средний интервал работы автобусов, идущих на Выгонку, по результатам проверки, составил пять минут. Это направление обслуживают маршрутки №15, №47, №48 и троллейбус №7.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.