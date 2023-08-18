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19:00, 18 августа 2023 года В Орле проверили работу маршрута №9 Ранее местные жители направили множество жалоб в администрацию города.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Сотрудники комитета по транспортному обслуживанию администрации Орла утром и вечером отслеживают работы перевозчика. Проводятся и выездные проверки.



Последнюю неделю орловцы жаловались на маршрут №9 и несколько маршрутов на Выгонку. Хождение автобусов проверили 17 августа.



– В Зареченском микрорайоне дежурили с 7.00 до 8.35, на ул. Кузнецова — с 6.45 до 8.25. Показатели в целом хорошие: средний интервал между единицами составляет 11-19 минут. Автобусы не переполнены, при этом людей на остановках не остается. Со стороны Северного района помогает и маршрут №34, который ходит каждые 5-7 минут, - цитирует пресс-служба мэрии начальника комитета по транспортному обслуживанию Алексея Шалиманова.



Как объяснил Шалиманов, в летнее время ситуация стабильно непростая. Водители уходят в отпуск, поэтому вместо 12 автобусов в рейс выходило 10 единиц. Накануне работали 11 автобусов, теперь на маршруте 12 машин.



Средний интервал работы автобусов, идущих на Выгонку, по результатам проверки, составил пять минут. Это направление обслуживают маршрутки №15, №47, №48 и троллейбус №7.





Сергей Силаев



