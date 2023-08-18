Главная » Новости



18:30, 18 августа 2023 года В Орле проконтролировали строительство дороги на улице Орловских партизан На объекте побывал первый заместитель мэра Вадим Ничипоров.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Также на улицу Орловских партизан 18 августа выехали руководитель департамента транспорта Алексей Субботин и представители подрядчика.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, сейчас уже вырыт котлован под резервуары очистных сооружений. Рабочие сняли растительный слой для проведения дальнейших работ.



– Сейчас выравниваем грунт — процесс, необходимый для подготовки участка к строительству и обустройству дорог. Кроме того, в ближайшее время ожидаем завоз песка и приступаем к монтажу плит для строительства технологической дороги к локальным очистным сооружениям, - сообщил генеральный директор подрядной организации Ахмед Абдурахманов.























Сергей Силаев



