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7:00, 19 августа 2023 года Ремонт поликлиники Мценской ЦРБ завершится в этом году На обновление медучреждения направили более 129 миллионов рублей.



Фото из архива

Капитальный ремонт поликлиники Мценской ЦРБ проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели было выделено более 129 миллионов рублей.



В здании меняют крышу и лифтовое оборудование, продолжается облицовка фасада. В медучреждении установлены новые окна, а стены и потолки в помещениях подготовлены к финишной отделке.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, в следующем году преобразится и детский корпус больницы. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.





Ксения Солоухина



