Андрей Клычков навестил ребят из ЛНР, отдыхающих на Орловщине
Дети расположились в лагере "Лесная поляна".
Фото: пресс-служба областного правительства
Несколько дней назад в орловском лагере "Лесная поляна" открыли смену для 90 школьников из Луганской Народной Республики. Губернатор региона Андрей Клычков 18 августа ознакомился с условиями отдыха детей.
В оздоровительном учреждении находится 90 ребят от 10 до 16 лет из Троицкого района ЛНР, который курирует Орловская область. Для гостей организованы все условия для интересного времяпровождения. Запланирована насыщенная культурная и досуговая программа.
По информации пресс-службы правительства региона, в лагере предусмотрены и дополнительные активности. Это класс гитары, фотокружок, занятия танцами, игровая комната, бассейн, спортивные секции.