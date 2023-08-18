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17:46, 18 августа 2023 года

Андрей Клычков навестил ребят из ЛНР, отдыхающих на Орловщине

Дети расположились в лагере "Лесная поляна".

Фото: пресс-служба областного правительства

Несколько дней назад в орловском лагере "Лесная поляна" открыли смену для 90 школьников из Луганской Народной Республики. Губернатор региона Андрей Клычков 18 августа ознакомился с условиями отдыха детей.

В оздоровительном учреждении находится 90 ребят от 10 до 16 лет из Троицкого района ЛНР, который курирует Орловская область. Для гостей организованы все условия для интересного времяпровождения. Запланирована насыщенная культурная и досуговая программа.

По информации пресс-службы правительства региона, в лагере предусмотрены и дополнительные активности. Это класс гитары, фотокружок, занятия танцами, игровая комната, бассейн, спортивные секции.

 


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В орловском лагере "Лесная поляна" открыли смену для школьников из ЛНР




Сергей Силаев
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