В Детском парке Орла пройдет всероссийская акция "День фронтовой собаки"
Мероприятие посвятят подвигам четвероногих в военные годы.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Праздник состоится в эту субботу, 19 августа, в детском парке на площадке перед фудкортом. Начнется он в 10.00.
Главной темой мероприятия станут подвиги служебных собак в годы Великой Отечественной войны. По информации пресс-службы областного правительства, в программу также войдут выступления псов под руководством кинолога и роспись гипсовых фигурок.