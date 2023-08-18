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20:00, 18 августа 2023 года В Детском парке Орла пройдет всероссийская акция "День фронтовой собаки" Мероприятие посвятят подвигам четвероногих в военные годы.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Праздник состоится в эту субботу, 19 августа, в детском парке на площадке перед фудкортом. Начнется он в 10.00.



Главной темой мероприятия станут подвиги служебных собак в годы Великой Отечественной войны. По информации пресс-службы областного правительства, в программу также войдут выступления псов под руководством кинолога и роспись гипсовых фигурок.



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Ксения Солоухина



