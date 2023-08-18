В Орле наградили отличившихся работников строительной сферы
Им вручили почетные грамоты, благодарности и медали.
Фото: пресс-служба правительства региона
Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, прошло в областной администрации. На нем присутствовал губернатор, представители облсовета и другие почетные гости.
По информации пресс-службы правительства региона, работников строительной отрасли отметили благодарностями и почетными грамотами. Кроме того, коллективы нескольких предприятий наградили медалью "За помощь в специальной военной операции".