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12:00, 19 августа 2023 года

На Орловщине выросло производство мяса, яиц и молока

Речь идет о работе сельхозорганизаций региона.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал отчет о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях региона за семь месяцев 2023 года.

За это время произведено 175,1 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 122,2% больше аналогичного периода прошлого года. Коровы принесли 68,9 тысячи тонн молока (+2,5%), а куры – 10,2 миллиона штук яиц (+7,8%). Объемы производства мяса свиней и птицы в живом весе увеличились на 40,9% и 0,1%.

В среднем от одной коровы было надоено 3879 килограммов молока, что на 78 больше прошлогоднего показателя. В птицеводческих организациях от одной несушки получено в среднем по 136 яиц.


Артем Ежаков
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