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3:00, 20 августа 2023 года "Белорусские песняры" пригласили орловцев в Кромы 26 августа там пройдет "Слива-Град".





В Кромах вновь пройдет фестиваль "Слива-Град". 26 августа можно будет опять окунуться в атмосферу сиреневого цвета и походить по сливовым подворьям.



Гости услышат музыку от классики до рока, от джаза до марша. Выступит оркестр академии ФСО. Свои номера покажет фольклорный ансамбль "Каравай". Хедлайнерами станут "Белорусские песняры".



Для любителей экстрима подготовят байкер-шоу.



Главной героиней праздника станет слива. Фестиваль будет ломиться от блюд из этой ягоды.





Анна Вайсергисер



