В Орле идут масштабные подготовительные работы в многопрофильном медицинском центре, более известном как "Титаник". Уже проведен весь комплекс инженерных изысканий, в разгаре этап демонтажа и усиления несущих конструкций.
Наружные колонны усиливают монолитными обоймами. На первом этаже задача выполнена наполовину, приступили к внутренним колоннам. Перегородки в здании демонтировали на всех этажах.
Впереди – серьезный фронт работ. В первой половине сентября рабочие приступят к устройству полов, новых стяжек, внутренней системы отопления, канализации, водопровода, инженерных систем.