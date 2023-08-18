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17:00, 18 августа 2023 года В Орле усиливают несущие конструкции "Титаника" В многопрофильном медицинском центре идет работа.





В Орле идут масштабные подготовительные работы в многопрофильном медицинском центре, более известном как "Титаник". Уже проведен весь комплекс инженерных изысканий, в разгаре этап демонтажа и усиления несущих конструкций.



Наружные колонны усиливают монолитными обоймами. На первом этаже задача выполнена наполовину, приступили к внутренним колоннам. Перегородки в здании демонтировали на всех этажах.



Впереди – серьезный фронт работ. В первой половине сентября рабочие приступят к устройству полов, новых стяжек, внутренней системы отопления, канализации, водопровода, инженерных систем.





Евгения Пьянова



