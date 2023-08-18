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13:36, 18 августа 2023 года

Фестивали изменят схему движения машин в Орле

Ограничения введут 19 августа.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле 19 августа пройдут два масштабных фестиваля — «Русское лето. Za Россию» и «Кухни наций». Они потребуют временного изменения схемы движения.

Как сообщили в мэрии Орла, завтра будет запрещена стоянка машин:
  • с 00:00 до 23:00 на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, на ул. Пролетарская гора от площади Ленина до дома №1 по ул. Пролетарская гора;
  • С 6:00 до 23:00 на ул. Тургенева от ул. Брестской до ул. Ленина в створе домов №17 и №19 по ул. Ленина.
Движение машин запретят:
  • с 12:00 до 23:00 на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, ул. Пролетарская гора;
  • с 13:00 до 23:00 на ул. Тургенева от ул. Брестской до ул. Ленина в створе домов №17 и №19 по ул. Ленина.



Артем Ежаков
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