Фестивали изменят схему движения машин в Орле

В Орле 19 августа пройдут два масштабных фестиваля — «Русское лето. Za Россию» и «Кухни наций». Они потребуют временного изменения схемы движения.
Как сообщили в мэрии Орла, завтра будет запрещена стоянка машин:
с 00:00 до 23:00 на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, на ул. Пролетарская гора от площади Ленина до дома №1 по ул. Пролетарская гора;
С 6:00 до 23:00 на ул. Тургенева от ул. Брестской до ул. Ленина в створе домов №17 и №19 по ул. Ленина.
Движение машин запретят:
с 12:00 до 23:00 на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, ул. Пролетарская гора;
с 13:00 до 23:00 на ул. Тургенева от ул. Брестской до ул. Ленина в створе домов №17 и №19 по ул. Ленина.