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10:00, 19 августа 2023 года

На Орловщине выросла заболеваемость энтеровирусными инфекциями

Чаще всего от них страдают дети.



В Орловской области в течение последних двух – трех недель отмечается рост заболеваемости ОРВИ – в основном среди детей. Часть проблемы связана с перепадом температур, но специалисты сейчас наблюдают также сезон энтеровирусной инфекции.

В этом году показатели заболеваемости энтеровирусными инфекциями на Орловщине чуть выше многолетних показателей. Чаще всего ими болеют дошкольники. В детских коллективах инфекции распространяются почти мгновенно.

Медики также отмечают подъем ротовирусных инфекций. Не за горами и сезон гриппа. До 1 сентября в регионе ждут первые партии вакцины от этой болезни. Прививку лучше не откладывать.

Что касается COVID-19, то в регионе в течение последних недель специалисты фиксируют самые низкие показатели заболеваемости с 2020-го года. Тем не менее, осенью ожидается ее подъем.


Елена Литинская
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