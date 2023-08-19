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11:00, 19 августа 2023 года В Мценске отремонтируют крышу школы олимпийского резерва №2 На эти цели выделят более двух миллионов рублей.



Фото: портал правительства Орловской области

Кровлю мценской спортивной школы отремонтируют за 2,6 миллиона рублей. Проектно-сметную документацию уже подготовили. Вскоре пройдут торги. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Кроме того, к новому учебному году в порядок привели залы для бокса, борьбы и каратэ. В дальнейшем спорткомплекс ждет реконструкция.





Ксения Солоухина



