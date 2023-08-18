В Орловской области продолжают финансово поддерживать многодетные семьи
В рамках регионального проекта орловцы получают различные выплаты.
Фото: архив "Вести-Орел"
По состоянию на 11 августа ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка получили 3056 орловских семей, а 680 многодетных семей – единовременное пособие. Общая их сумма составила почти 282 миллиона рублей. Кроме того, 464 семьи распорядились маткапиталом на 63,6 миллиона рублей.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования семьям, страдающим бесплодием, было выполнено 196 циклов ЭКО.