Орловская область доставила под Соледар помощь для десантников
В формировании посылки помог бизнес, администрация Мценского района, сотрудники регионального управления ЗАГС.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловщина продолжает помогать военнослужащим российской армии в зоне проведения СВО. Как сообщил советник губернатора Сергей Лежнев, 17 августа на передовой раздали еще 10 тонн бутилированной воды.
Большой груз получили десантники. Им передали дизельный генератор, квадрокоптер с дополнительными аккумуляторами и смартфоном для управления, шлемы, бронежилеты, тактические аптечки, инструменты, одежду, запчасти для машин, продовольствие, письма поддержки.
В формировании посылки помог бизнес, администрация Мценского района, сотрудники регионального управления ЗАГС.