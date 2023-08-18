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14:00, 18 августа 2023 года Глава орловского образования оценил готовность ливенских школ Алексей Карлов побывал в двух учебных учреждениях.



Фото: архив "Вести-Орел"

Через неделю в Ливнах состоится приемка образовательных организаций перед началом нового учебного года. Каникулы в школах использовали для того, что провести необходимый ремонт в помещениях и создать все комфортные условия для учеников. Готовность объектов оценил руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.



В школе №5 в рамках национального проекта «Образование» появилась универсальная уличная площадка, оснащенная воротами для мини-футбола, волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами. Преобразился и спортивный зал. Здесь отремонтированы стены, частично обновлено деревянное покрытие пола.



Побывал Алексей Карлов и в школе №2, где возводится дополнительный корпус. Работы близятся к финишу и находятся на стадии отделки. Распахнуть свои двери пристройка должна к началу нового учебного года. Она рассчитана на 450 учеников, что позволит школе отказаться от второй смены.





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