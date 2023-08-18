Главная » Новости



16:30, 18 августа 2023 года Под Орлом мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой В аварии пострадал 27-летний мужчина.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

ДТП случилось в поселке Покровское на улице Первомайской 17 августа. Вечером на нерегулируемом перекрестке "Киа" столкнулась с мотоциклом "Хонда", на котором ехал 27-летний орловец.



Как сообщили в региональном УГИБДД, травмированного мотоциклиста госпитализировали в областную клиническую больницу.



Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 11 дорожно-транспортных происшествий.





Ксения Солоухина



