В Орловской области отремонтировали мост через Ицку
Движение полностью открыто.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков
В Кромском районе капитально отремонтирован мост через реку Ицку. Переправа находится на 398-м километре федеральной трассы М-2 "Крым". Движение по мосту полностью открыто. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Харьков.
Рабочие расширили и усилили четыре опоры моста, смонтировали 15 новых железобетонных балок пролетного строения и переходные плиты на сопряжениях с автомобильной дорогой.
Верхний слой дорожного покрытия выполнили из литого асфальтобетона, отвод ливневых вод с проезжей части обеспечили путем устройства лотков. Также в рамках ремонта установили барьерное ограждение и лестничные сходы, переустроили линии электроосвещения, новые дорожные знаки.
В результате проведенной работы был расширен габарит проезжей части с 8 до 10 метров. Это значительно повысило пропускную способность на участке.