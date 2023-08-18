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11:30, 18 августа 2023 года В Орловской области отремонтировали мост через Ицку Движение полностью открыто.



Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков

В Кромском районе капитально отремонтирован мост через реку Ицку. Переправа находится на 398-м километре федеральной трассы М-2 "Крым". Движение по мосту полностью открыто. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Харьков.



Рабочие расширили и усилили четыре опоры моста, смонтировали 15 новых железобетонных балок пролетного строения и переходные плиты на сопряжениях с автомобильной дорогой.



Верхний слой дорожного покрытия выполнили из литого асфальтобетона, отвод ливневых вод с проезжей части обеспечили путем устройства лотков. Также в рамках ремонта установили барьерное ограждение и лестничные сходы, переустроили линии электроосвещения, новые дорожные знаки.



В результате проведенной работы был расширен габарит проезжей части с 8 до 10 метров. Это значительно повысило пропускную способность на участке.





Артем Ежаков



