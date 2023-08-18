В Орле готовятся к началу строительства межвузовского кампуса
5 сентября планируется закладка памятной капсулы.
Для Орловской области строительство межвузовского кампуса – один из нескольких стратегических проектов. План предусматривает создание учебно-лабораторного корпуса, общежития на полторы тысячи мест, футбольного стадиона и котельной.
Работа пройдет в четыре этапа. Сдать объект планируют в сентябре 2026-го года. Проект оценивают в 9,7 миллиарда рублей. Его доверили московской фирме "Смарт менеджмент".