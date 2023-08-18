Орловский тренер стал Заслуженным работником физической культуры РФ
Почетное звание присвоено Петру Калганову.
Фото: архив "Вести-Орел"
Президент России Владимир Путин свои указом присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" тренеру спортивной школы олимпийского резерва №1 Петру Калганову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание присвоено за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Петр Калганов – тренер по пулевой стрельбе. Является мастером спорта, Заслуженным тренером России, награжден почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".