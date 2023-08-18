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10:00, 18 августа 2023 года Орловец угрожал соседям из-за мебели в подъезде В качестве "аргумента" в споре мужчина использовал предмет, похожий на пистолет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские росгвардейцы задержали 50-летнего жителя дома на Кромском шоссе. Он поссорился с семьей соседей из-за того, что они при переезде временно поставили мебель на лестничной клетке.



Мужчина пытался затеять драку и угрожал соседям предметом, похожим на пневматический пистолет.



Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Предмет угрозы находится на экспертизе.





Артем Ежаков



