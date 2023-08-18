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9:30, 18 августа 2023 года В пруду на улице Раздольной в Орле утонул мужчина Трагедия произошла накануне.



Фото: архив "Вести-Орел"

17 августа в 16:35 спасателям сообщили о мужчине, утонувшем в Северном пруду на улице Раздольной в Орле. Водолазы обнаружили тело 43-летнего мужчины на десятиметровом удалении от берега, оно лежало на глубине в 2,5 метра. В региональном управлении МЧС сообщили, что трагедия произошла в месте, запрещенном для купания.



Трагедия стала 23-й в списке происшествий на воде в этом году.





Артем Ежаков



