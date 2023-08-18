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13:30, 18 августа 2023 года

В Орле планируют создать сеть транспортных развязок

Развитие дорожной инфраструктуры обсудили на профильном заседании комитета городского совета.

Фото: архив "Вести-Орел"

16 августа комитет городского совета по строительству и перспективному развитию собрался на заседание. Одной из тем для обсуждения стала работа мэрии в части проектирования и строительства транспортных развязок, предусмотренных положением о территориальном планировании генерального плана Орла. Согласно информации, строительство таковых до 2025 года не предусмотрено.

Депутаты комитета заслушали доклад главы городского управления архитектуры Марии Родштейн.
"В настоящее время генплан ждут глобальные изменения в связи с изменениями ФЗ. В этой связи, во всех районах Орла проходят публичные слушания. Как раз одной из схем генплана является схема развития транспортной инфраструктуры города", – цитирует Родштейн пресс-служба горсовета.

Создание транспортных развязок предусмотрено в следующих местах:
  • ул. 60-летия Октября с ул. Максима Горького;
  • ул. Игнатова с ул. Октябрьская;
  • Наугорское ш. с ул. Лескова, ул. Цветаева;
  • ул. Розы Люксембург с ул. Гагарина;
  • Карачевское ш. с ул. Авиационная;
  • ул. Авиационная с ул. Спивака;
  • ул. Васильевская с ш. Карачевское, ул. 1-я Посадская;
  • ул. Комсомольская с ул. Кромская, ул. МОПРа, ш. Карачевское, пер. Маслозаводской;
  • ул. Московская с ул. Герцена, ул. Старо-Московская, ул. Грузовая;
  • ш. Новосильское с ш. Залегощенское, пер. Южный;
  • ул. Раздольная с ул. Бурова;
  • ш. Московское с ул. Михалицына, ул. Паровозная, ул. Бурова, ул. Калинникова;
  • ул. Дуговая с ул. Калинникова.
Депутаты поручили мэрии до 12 сентября предоставить в горсовет предварительный план мероприятий на первую очередь (2025 год) в отношении строительства транспортных развязок.


Артем Ежаков
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