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9:00, 18 августа 2023 года Подходы к пешеходным мостам Орла осветят и благоустроят Вопрос обсуждался в городском совете.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ходе заседания комитета городского совета по строительству и перспективному развитию Орла депутаты вновь подняли вопрос организации освещения и благоустройства подходов к трем пешеходным переправам: мостам "Ботаника" и "Костомаровский", а также через реку Орлик по улице Горького.



С докладом по теме выступил глава городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никита Митряев, заявивший, что все переправы были обследованы. Как сообщил чиновник, вантовый мост по улице Горького имеет освещение и подход, по мостам "Костомаровский" и "Ботаника" подготовлены технические условия, до конца августа будет разработана смета.



В качестве контроля депутаты городского совета вернутся к этому вопросу на сентябрьском заседании. Предварительный план исполнения поручений по вопросам мостов мэрии рекомендовали предоставить до 22 августа.





Артем Ежаков



