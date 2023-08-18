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21:00, 17 августа 2023 года

Орловские ученые выращивают саженцы земляники

Подготовка к посадке начинается с пробирок.



Сотрудники всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур годами трудятся над тем, чтобы вырастить высококачественный посадочный материал. Подготовка к посадке садовой земляники начинается с пробирок. Для того, чтобы получить хороший урожай, в лаборатории организуют процесс клонального микроразмножения.

Почки, размеров 1-2 миллиметра, стерилизуют реагентами, а затем выращивают в пробирках. Подросшие меристемы разбирают на конгломераты и рассаживают по новым пробиркам. Ростки земляники "путешествуют" по разным пробиркам и колбам примерно три месяца, дальше их адаптируют под нестерильные условия жизни. За процессом наблюдала Татьяна Тимохина.


Татьяна Тимохина
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