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21:00, 17 августа 2023 года Орловские ученые выращивают саженцы земляники Подготовка к посадке начинается с пробирок.







Сотрудники всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур годами трудятся над тем, чтобы вырастить высококачественный посадочный материал. Подготовка к посадке садовой земляники начинается с пробирок. Для того, чтобы получить хороший урожай, в лаборатории организуют процесс клонального микроразмножения.



Почки, размеров 1-2 миллиметра, стерилизуют реагентами, а затем выращивают в пробирках. Подросшие меристемы разбирают на конгломераты и рассаживают по новым пробиркам. Ростки земляники "путешествуют" по разным пробиркам и колбам примерно три месяца, дальше их адаптируют под нестерильные условия жизни. За процессом наблюдала Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина



