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20:45, 17 августа 2023 года Орловский завод, поставляющий жгуты для армии, построит два цеха Новые производственные линии появятся уже в следующем году.







Завод с 80-летней историей, за время своей работы освоивший выпуск более 100 видов продукции, взял курс на развитие. Для выполнения важной стратегической задачи - производства кровоостанавливающих жгутов и других медицинских изделий здесь строят сразу два новых цеха.



Работы продвигаются, на следующей неделе приступят к монтажу сэндвич-панелей, а до конца месяца ждут отправку оборудования. Орловское предприятие является единственным производителем жгутов "Альфа" в стране. Им снабжают наших военнослужащих.



В месяц на предприятии могут производить 250 тысяч жгутов "Альфа" и 500 тысяч жгутов Эсмарха. Ежесуточно - около 24 тысяч.





Евгения Пьянова



