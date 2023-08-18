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20:06, 17 августа 2023 года Дети участников СВО из Орловской области смогут перейти на бюджет в вузах и колледжах Такое решение приняли в Минобрнауки.



Фото: архив

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило право участников СВО и их детей переходить с платного обучения на бесплатное. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Мера вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В документе отмечается, что для перехода с платного обучения на бесплатное участники СВО не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и задолженностей по оплате обучения. В образовательную организацию необходимо будет предоставить документ, подтверждающий участие в спецоперации.





Сергей Силаев



