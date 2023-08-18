Дети участников СВО из Орловской области смогут перейти на бюджет в вузах и колледжах
Такое решение приняли в Минобрнауки.
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Министерство науки и высшего образования РФ утвердило право участников СВО и их детей переходить с платного обучения на бесплатное. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Мера вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В документе отмечается, что для перехода с платного обучения на бесплатное участники СВО не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и задолженностей по оплате обучения. В образовательную организацию необходимо будет предоставить документ, подтверждающий участие в спецоперации.