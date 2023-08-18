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3:00, 18 августа 2023 года Студенты российских вузов смогут работать на кафедрах и в научных центрах А те, кто обучается в училищах, получат возможность работы в детских садах и начальной школы.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Государственная Дума приняла 17 августа поправки во втором чтении в законы "Об образовании в РФ" и "О науке и государственной научно-технической политике", в соответствии с которыми студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе, а также вести детские кружки. Студенты-старшекурсники вузов получат возможность занимать должности работников сферы научного обслуживания и учебно-вспомогательного персонала в университетах и научных организациях.



– Это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах. Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает и в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Ранее нижняя палата парламента РФ приняла закон, который разрешает студентам вузов, которые обучаются по специальности "Образование и педагогические науки", начиная с четвертого курса преподавать в школах.





Сергей Силаев



