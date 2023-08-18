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21:00, 17 августа 2023 года Поликлинику Колпнянской ЦРБ отремонтируют к концу текущего года Стоимость работ превышает 46 миллионов рублей.



Фото: соцсети Виктора Громова

Обновляют поликлинику Колпнянской ЦРБ в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. На данный момент в здании заменили окна, инженерные сети, сделали перепланировку и новые перегородки, залили бетонные полы на каждом этаже. В холе начали устанавливать новую регистратуру, вскоре там начнутся отделочные работы. В кабинетах выравнивают и штукатурят стены.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, ремонт на объекте подрядчик по контракту завершит до декабря этого года.





Ксения Солоухина



