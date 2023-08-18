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18:02, 17 августа 2023 года

Экс-губернатору Егору Строеву вручили знак "Гордость и слава Орловщины"

Церемония награждения прошла в зале областной администрации.

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле 17 августа жителей области отметили региональными наградами. Всего 32 человека были удостоены почетных медалей. В церемонии принял участие глава региона Андрей Клычков.

Знак "Гордость и слава Орловщины" вручен почетному гражданину Орловской области Егору Строеву и директору института государства и права Российской академии наук Александру Савенкову.

Сегодня мы чествуем наших уважаемых земляков, адресуем им слова признательности, благодарности – за все, что они сделали и делают для героической Орловщины и всей нашей великой России, - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Андрея Клычкова.

Труженикам тыла, детям войны и почетным гражданам Орловской области вручили юбилейную медаль "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков". Также бизнесмены, волонтеры, предприятия и организации получили медали "За помощь в специальной военной операции".







Сергей Силаев
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