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16:42, 17 августа 2023 года В Орле готовятся к запуску трамваев в Железнодорожном районе Этим занимается строительная компания из Санкт-Петербурга.





Видео: пресс-служба администрации города Орла

С 16 августа специалисты компании "Северный путь" определяют объемы предстоящего ремонта и составляют ведомости дефектов. Позже будет разработана проект-сметная документация.



Как сообщил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров, ключевая задача – сохранение движения электротранспорта по Железнодорожному району, для чего необходимо заменить износившиеся участки.



По информации пресс-службы администрации города Орла, в ремонте больше всего нуждаются разворотные кольца и пересечения. В смету войдет не только замена асфальта, рельсошпальной решетки, но и благоустройство. Этот же подрядчик укладывает рельсы на Красном мосту.



– Мы понимаем, что процент износа высок и все электрохозяйство нуждается в замене. Именно поэтому сейчас в экспертизе находятся проекты на капитальный ремонт улицы Пушкина, улицы Гостиной и улицы Карачевской с заменой рельсового полотна и контактной сети. Надеемся, что финансирование позволит выполнить эти работы уже в 2024 году. А пока наша задача — отремонтировать критические участки, чтобы после сдачи Красного моста запустить трамвайное движение, - отметил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.





Сергей Силаев



