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6:00, 18 августа 2023 года

Народные приметы: Почему 18 августа нужно убираться молча

Церковь 18 августа чтит мученика Евсигния Антиохийского, а в народном календаре его назвали Евстигней-житник.


В этот день есть ряд примет, которых стоит придерживаться.

Что можно делать в день Евсигния Антиохийского:

- В этот день собирали лук и старались добавлять его в каждое блюдо, предки говорили, что это поможет укрепить здоровье;

- Если поделится в этот день с соседями урожаем, то можно избавиться от болей в спине;

- Нужно убираться в доме, но делать это нужно молча, чтобы не было неприятностей;

- В этот день можно играть свадьбы, но стол должен быть постным;

- Благоприятный день для крещения детей.

Что нельзя делать 18 августа:

- Хозяйки не оставляли 18 августа открытыми кастрюли, сковородки, потому что еда испортится, и человек может заболеть;

- На Евстигнея не пили сырые яйца. Их ели только в вареном или жареном виде;

- Ночью на Евстигнея-Житника не выходили на улицу, чтобы не случилась беда.

 




Александра Бахтина
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