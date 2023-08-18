Народные приметы: Почему 18 августа нужно убираться молча

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6:00, 18 августа 2023 года
Народные приметы: Почему 18 августа нужно убираться молчаЦерковь 18 августа чтит мученика Евсигния Антиохийского, а в народном календаре его назвали Евстигней-житник.
В этот день есть ряд примет, которых стоит придерживаться.
Что можно делать в день Евсигния Антиохийского:
- В этот день собирали лук и старались добавлять его в каждое блюдо, предки говорили, что это поможет укрепить здоровье;
- Если поделится в этот день с соседями урожаем, то можно избавиться от болей в спине;
- Нужно убираться в доме, но делать это нужно молча, чтобы не было неприятностей;
- В этот день можно играть свадьбы, но стол должен быть постным;
- Благоприятный день для крещения детей.
Что нельзя делать 18 августа:
- Хозяйки не оставляли 18 августа открытыми кастрюли, сковородки, потому что еда испортится, и человек может заболеть;
- На Евстигнея не пили сырые яйца. Их ели только в вареном или жареном виде;
- Ночью на Евстигнея-Житника не выходили на улицу, чтобы не случилась беда.
Александра Бахтина
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