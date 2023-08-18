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6:00, 18 августа 2023 года Народные приметы: Почему 18 августа нужно убираться молча Церковь 18 августа чтит мученика Евсигния Антиохийского, а в народном календаре его назвали Евстигней-житник.





В этот день есть ряд примет, которых стоит придерживаться.



Что можно делать в день Евсигния Антиохийского:



- В этот день собирали лук и старались добавлять его в каждое блюдо, предки говорили, что это поможет укрепить здоровье;



- Если поделится в этот день с соседями урожаем, то можно избавиться от болей в спине;



- Нужно убираться в доме, но делать это нужно молча, чтобы не было неприятностей;



- В этот день можно играть свадьбы, но стол должен быть постным;



- Благоприятный день для крещения детей.



Что нельзя делать 18 августа:



- Хозяйки не оставляли 18 августа открытыми кастрюли, сковородки, потому что еда испортится, и человек может заболеть;



- На Евстигнея не пили сырые яйца. Их ели только в вареном или жареном виде;



- Ночью на Евстигнея-Житника не выходили на улицу, чтобы не случилась беда.







Александра Бахтина



