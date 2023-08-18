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20:30, 17 августа 2023 года

На Орловщине пройдет областной турслет "Тропа героев"

Участие в нем уже подтвердили 19 команд.


Спортивно-туристический слет "Тропа героев" состоится с 25 по 27 августа в эко-парке "Новый Легост", который находится в поселке Залегощь.  В этом году мероприятие предусматривает 14 видов программ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. 
 
Так, на 25 августа запланировано спортивное ориентирование, прохождение полосы препятствий, конкурс бивуаков, концерт бардовской песни. На следующий день, 26 августа, начнутся соревнования по волейболу, мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки. Кроме того, орловцы будут вязать туристические узлы на скорость и участвовать в эстафете. В последний день слета определят лучших в гиревом спорте, скакалке и перетягивании каната. В завершение встречи состоится награждение призеров. 
 
На сегодняшний день свое участие подтвердили 19 команд из разных муниципальных образований региона.



Ксения Солоухина
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