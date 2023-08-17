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16:14, 17 августа 2023 года В Северном районе Орла временно ограничили движение по нескольким улицам Это связано с дорожным ремонтом.





Временное ограничение движения транспортных средств в Северном районе областного центра ввели с сегодняшнего дня. До 10 ноября по улице Бурова на участке от улицы Металлургов до Раздольной, а также по улице Раздольной на участке от Болховского шоссе до Михалицына будут проводиться дорожные работы. Как сообщает пресс-служба мэрии, продлится ремонт до 10 ноября. Напомним, что до 24 августа такое же ограничение действует на участке от улицы Тургенева до Полесской.





Ксения Солоухина



