|
|пятница 18.08.2023 02:16:34
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
18:30, 17 августа 2023 года
ФК "Орел" сыграет против ближайшего преследователя"Зелено-белые" отправятся в Елань на игру с "Урожаем".
Фото: архив "Вести-Орел"
19 августа ФК "Орел" сыграет матч первенства Союза федераций футбола "Центр" против "Урожая" из Елани. Команды разделяют два балла – у "Орла" 30 очков, у "Урожая" – 28.
Начало матча – 16:00. Поединок будет транслировать YouTube-канал СФФ "Центр".
Как сообщает сообщество в "ВКонтакте" ProSport57, между собой сыграют самые забивные команды турнира. 50 голов забили "зелено-белые", 46 мячей на счету "Урожая".
Артем Ежаков
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.