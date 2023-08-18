Юные орловские футболисты стали четвертыми на домашнем турнире
Один из футболистов команды отметился личной наградой.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сборная Академии футбола имени Семина осталась без наград на первенстве Союза федераций футбола "Центр" среди команд игроков 2006 года рождения, оказавшись на четвертой строчке. Турнир состоялся в Орле.
Золотые медали завоевали представители курского "Авангарда", вторыми – футболисты тамбовской "Академии футбола", замкнули тройку лидеров юноши из спортивной школы "Калуга». Лучшим нападающим турнира стал орловец Родион Такенаев.