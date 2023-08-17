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15:27, 17 августа 2023 года

В Орле при благоустройстве сквера Гуртьева планируют сохранить деревья

Одна из задач – вернуть месту исторический облик.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Ранее сквер Гуртьева и сквер Бунина стали победителями рейтингового голосования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн и глава теруправления по Советскому району Мераб Дохнадзе вместе с представителями подрядной организации обсудили будущий облик скверов.

Как рассказали архитекторы, одна из задач – вернуть исторический облик месту. Когда эксперты составляли проект, они ориентировались на фотографии 1960-х годов и черпали идеи в них. К изначальному виду придет тропиночная сеть и ландшафт сквера.

Обустройство велодорожки и тротуара не нанесут ущерб деревьям, которые, кстати, будут выделены архитектурной подсветкой. Увеличится и количество уличных светильников, а также лавочек, - уточнили в пресс-службе мэрии Орла.





Сергей Силаев
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