Два молодых орловца "позаимствовали" мотоцикл приятеля
На байке они прокатились от Орла до Мценска.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские полицейские раскрыли кражу мотоцикла "FX", припаркованного во дворе дома по Межевому переулку. Пропажу хозяин оценил в 60 тысяч рублей.
Как выяснилось, к преступлению причастны два 19-летних приятеля потерпевшего. Они знали, как завести байк без ключа. На мотоцикле молодые люди доехали до Мценска. После проведения следствия транспорт вернут владельцу.
Как сообщили в региональном УМВД, суда фигуранты будут ждать под подпиской о невыезде.