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17:30, 17 августа 2023 года Два молодых орловца "позаимствовали" мотоцикл приятеля На байке они прокатились от Орла до Мценска.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские полицейские раскрыли кражу мотоцикла "FX", припаркованного во дворе дома по Межевому переулку. Пропажу хозяин оценил в 60 тысяч рублей.



Как выяснилось, к преступлению причастны два 19-летних приятеля потерпевшего. Они знали, как завести байк без ключа. На мотоцикле молодые люди доехали до Мценска. После проведения следствия транспорт вернут владельцу.



Как сообщили в региональном УМВД, суда фигуранты будут ждать под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



