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19:30, 17 августа 2023 года Кромской район передал двухтонную посылку в зону СВО Бойцам доставили квадрокоптер, инструменты, одежду, продукты.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Почти две тонны гуманитарного груза для участников спецоперации собрали жители и представители бизнеса Кромского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Посылку на фронт отвез глава района Андрей Усиков. В нее вошли генераторы, квадрокоптер, бинокль, рации, маскировочные сети, газовая плитка, различные инструменты и другое. Также бойцам передали летнюю форму, обувь, наборы средств личной гигиены, медикаменты и продукты.





Ксения Солоухина



