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18:00, 17 августа 2023 года Более 35 тысяч жителей Орловской области стали самозанятыми Их число продолжает расти.



Фото: архив "Вести-Орел"

В качестве самозанятых зарегистрировались уже более 35 тысяч жителей региона. Например, за 2022 год поступления этого налога в областной бюджет превысили 51 миллион рублей, а только за первый квартал 2023-го они составили 17,3 миллиона рублей.



– Важно, что люди выводят свою деловую активность “из тени”, получают реальные возможности поддержки институтов развития и органов власти, – подчеркнул глава региона Андрей Клычков.





Ксения Солоухина



