Более 35 тысяч жителей Орловской области стали самозанятыми
Их число продолжает расти.
Фото: архив "Вести-Орел"
В качестве самозанятых зарегистрировались уже более 35 тысяч жителей региона. Например, за 2022 год поступления этого налога в областной бюджет превысили 51 миллион рублей, а только за первый квартал 2023-го они составили 17,3 миллиона рублей.
– Важно, что люди выводят свою деловую активность “из тени”, получают реальные возможности поддержки институтов развития и органов власти, – подчеркнул глава региона Андрей Клычков.