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16:30, 17 августа 2023 года В Новосиле завершается капремонт краеведческого музея Открыть его планируют в сентябре.



Фото: районная газета "Новосильские вести"

Преобразился Новосильский краеведческий музей в рамках нацпроекта “Культура”. В здании заменили крышу, усилили фундамент, привели в порядок полы, потолки и перегородки. Также обновили подвальное помещение, предназначенное для хранения экспонатов, старинную лестницу, окна и двери. Кроме того, были закуплены интерактивные столы, панель, стеклянные витрины, стеллажи и выставочные стенды.



Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, открытие обновленного учреждения культуры запланировано на сентябрь текущего года.





Ксения Солоухина



