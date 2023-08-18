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17:00, 17 августа 2023 года Орловский виноградарь выращивает на своем участке более 400 сортов растения Увлечение Владимира Бабенко началось больше 20 лет назад.





Председатель общества виноградарей-любителей Орловской области Владимир Бабенко выращивает более 400 сортов винограда на своем участке.



Увлечение началось с нескольких кустиков уже больше 20 лет назад. Сейчас орловец закупает сорта из разных стран мира: Канады, Японии, Китая, переходя на выращивание винных сортов.



Сегодня Владимир Бабенко проводит свои селекционные испытания и, возможно, вырастит собственный сорт винограда.





Эльза Ахмедбекова



