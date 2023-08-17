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14:03, 17 августа 2023 года Орловцам рассказали, как сообщить об увиденном беспилотнике Первое мобильное приложение "Радар" презентовал Народный фронт.





Презентация прошла масштабно в рамках телемоста с регионами, для которых эта тема особенно актуальна. Приложение, которое уже сейчас доступно для скачивания пользователям Android, позволить в два клика сообщить о чрезвычайной ситуации или подозрительном беспилотнике.



Авторизация будет происходить по номеру телефону с привязкой к геолокации. Приложение должно стать действенным инструментом для помощи нашим правоохранителям. На сайте ОНФ размещен специальный раздел "Радар", где можно найти ссылки для скачивания.













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