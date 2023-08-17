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13:30, 17 августа 2023 года Орловец обматерил пристава в зале суда и заработал статью Мужчина заплатит штраф, отправится на обязательные работы или посидит под арестом.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле расследуется уголовное дело по факту неуважения к суду. Как сообщили в региональном СУ СК, подсудимый в зале заседания публично оскорбил присутствовавшего там сотрудника службы судебных приставов, высказав в его адрес выражения нецензурного характера.



Тем самым мужчина заработал новые проблемы с законом. Ему грозят штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до полугода, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до четырех месяцев.





Артем Ежаков



